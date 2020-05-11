今日台灣新冠肺炎再添一死，但該名40歲男性並無慢性病史，對此，指揮中心專家召集人張上淳表示，「細胞激素風暴」是關鍵，而林口長庚紀念醫院兒童醫學科主治醫師吳昌騰也指出，「新冠病毒可怕就在此，誰都無法事先知道會不會遇到細胞激素風暴」！

台灣新增的死亡案例為40歲無慢性病史的男性，張上淳解釋細胞激素風暴是造成死亡的關鍵，而究竟什麼是細胞激素風暴？吳昌騰在臉書上說明，「細胞激素風暴是一個失控的誤會」，此病毒會產生驚人的細胞激素風暴，使身體產生過度的免疫反應，給人體致命一擊。

吳昌騰提到，由於新冠病毒複製能力極強，當病毒不斷持續複製時，被感染的細胞會持續產生各種發炎因子、促發炎激素等危險因子。這些因子會促成更多的發炎細胞聚集至被感染的肺部，持續產生更多量的促發炎激素及發炎因子，而大量分泌的促炎因子會導致正反饋循環突破某個閾值而放大，最終形成細胞激素風暴。

吳昌騰表示，此時不受控制的免疫系統無差別地攻擊包括病原體在內的一切細胞，進而引發全身炎症，若此時沒有及時救治，患者會因多器官衰竭因此而喪命。這就是細胞激素風暴，又稱免疫風暴。

(中時電子報)