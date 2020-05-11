連2震！ 南投縣竹山20：32規模3.8地震 最大震度雲林縣3級 21:212020/05/11 中時電子報 林郁庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南投縣竹山20:32規模3.8地震 最大震度雲林縣3級。(圖/氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南投縣竹山20:35規模3.5地震 最大震度雲林縣2級。(圖/氣象局) 20:32地牛翻身！發生了芮氏規模3.8地震，震央位在南投縣政府南偏東方29.1公里 ，位於南投縣竹山鎮。地震深度為13.9公里。各地最大震度，雲林縣3級；嘉義縣、彰化縣2級；南投縣、嘉義市、台南市為1級。 接著20:35再有芮氏規模3.5地震，震央在南投縣政府南偏東方 29.1 公里 ，位於南投縣竹山鎮。地震深度為14.9公里。各地最大震度，雲林縣、嘉義縣、彰化縣2級；南投縣、嘉義市1級。 (中時電子報) #地震 #南投縣 #最大震度 #雲林縣 也許您會感興趣 推薦閱讀 台塑化：油價止跌 20美元有撐 04:102020/05/07 財經要聞 市政路開闢不到800公尺 用地徵收高低價格卻差距20多萬元 15:422020/05/07 生活 基隆》盼疫情繼續歸零 藍綠20民代獻唱公益歌曲 15:332020/05/07 生活 《電腦設備》英業達4月營收創20個月新高 疫情帶動NB出貨旺 15:402020/05/07 財經 中職》20家外媒採訪！媒體陣仗比國際賽更大 17:522020/05/08 體育 感謝醫護人員 南投推多項免費旅遊 00:482020/05/09 台中彰投 南投縣警局 表揚培育治安英雄的偉大母親 10:492020/05/09 生活 16：51花蓮富里規模3.8地震 最大震度3級 17:222020/05/09 生活 孫芸芸被出賣 20歲女兒曬媽舊照「臉部變化」超驚人 12:172020/05/11 星光 疫情穩定 南投縣10家醫院有條件放寬管制 18:202020/05/11 生活 生活熱門新聞 颱風「黃蜂」最快周五生成！吳德榮曝2模擬路徑 - 生活 好市多結帳2瓶牛奶 身後大媽「吐一句」...他越想越不對勁 - 生活 有災難？唐綺陽揭諸星逆行引爆... - 生活 台中這間滷肉飯老闆娘穿超「兇」 網直呼：真香！ - 生活 壞心女車長曝光！自爆3年前考上台鐵得分關鍵 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。