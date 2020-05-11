南投縣竹山20:35規模3.5地震 最大震度雲林縣2級。(圖/氣象局)
南投縣竹山20:35規模3.5地震 最大震度雲林縣2級。(圖/氣象局)

20:32地牛翻身！發生了芮氏規模3.8地震，震央位在南投縣政府南偏東方29.1公里 ，位於南投縣竹山鎮。地震深度為13.9公里。各地最大震度，雲林縣3級；嘉義縣、彰化縣2級；南投縣、嘉義市、台南市為1級。

接著20:35再有芮氏規模3.5地震，震央在南投縣政府南偏東方 29.1 公里 ，位於南投縣竹山鎮。地震深度為14.9公里。各地最大震度，雲林縣、嘉義縣、彰化縣2級；南投縣、嘉義市1級。

(中時電子報)

#地震 #南投縣 #最大震度 #雲林縣