阿喜在《姊妹們 追吧》和洪都拉斯互動親暱。（東森提供）

洪都拉斯與金鐘視后柯淑勤在東森戲劇《姊妹們 追吧》飾演恩愛夫妻，不過日前曝的超前預告中，兩人之間似乎出現第三者，而且還是身材火辣性感的宅男女神「阿喜」林育品！

阿喜在預告中嬌嗔甜喊洪都拉斯「偉偉葛格」，兩人看似已是舊識。半路殺出的她，似乎企圖介入洪都拉斯跟柯淑勤之間婚姻，且攻勢頗為猛烈，不但在正宮柯淑勤面前摟住洪都拉斯，胸部緊貼的程度幾乎要碰到對方，她還穿著超短熱褲做出撩人撫媚動作，大秀宅男女神的性感身材，作風超大膽。

洪都拉斯雖與阿喜(林育品)常在綜藝節目合作，但戲劇合作卻是第一次，讓他打趣說能被宅男女神這樣倒追示愛，有種天下掉下來的禮物，賺到的感覺。

阿喜在《姊妹們 追吧》刻意接近柯淑勤。（東森提供）

阿喜透露，她的角色有著不為人知的謎團，隨著播出才會慢慢明朗。甚至連戲外都有著多重人物設定，這一個人物就包含了林志玲、佘詩曼、Melody等三位人物的特質，所以她在開拍前也花了不少時間與導演討論、揣摩角色，可說是戲裡戲外皆有備而來。但她也坦言一個角色有三種人物性格在裡面，又要詮釋出該角色獨有的個性，是個不小的挑戰。

阿喜笑說：「我的角色要看似無害的靠近他們，但卻又有點小心機。所以在跟導演討論時，他希望我的撒嬌有點志玲姊姊的鄰家女孩的特質，但又要有《延禧宮略》裡佘詩曼那種腹黑白蓮花的陰狠。加上這角色又是海歸ABC，所以我又自己加了一點點Melody的口音感，結果就變成一次包含三種人物的設定了。」。

此外，該劇男女主角坤達與張允曦(小8)的關係逐漸起了變化，章廣辰和劉宇珊在最新一集預告中，更直接在身兼媽媽跟好姊妹的柯淑勤面前上演吻戲，兩對CP都紛紛開始進展。

(中時 )