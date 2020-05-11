Man murdered partner then chopped her up(影片源自Youtube)

2017年英國發生一起殘忍兇殺案，一名男子用石頭和鐵棒，暴打女友後，將屍體分屍剁成肉醬，並沖入馬桶意圖毀屍滅跡，令人毛骨悚然的是，男子還將女友牙齒拔下來，串成項鍊戴在身上。

33歲的男子狄恩（Dean Lowe），與32歲女友卡比（Kirby Noden）2016年開始同居，某天兩人起衝突，狄恩殘暴的將女友打死，隨後將其屍體分屍後沖進馬桶，根據檢察官報告指出，案發現場血跡斑斑，床墊還沾滿血跡，卡比死亡4個月後，家人發現不對勁報警，才得知已經遭到殘忍殺害。

狄恩遭逮捕後，毫不諱言承認犯行，當時脖子上還帶著卡比牙齒的項鍊，且殺害女友後毫無悔意，2018年開庭時，不僅抱怨同牢房獄友太吵，還寫下內容相當扭曲的詩詞，「歌頌」監獄的囚犯，例如「我站在殺人犯旁邊，他們無法理解我的感覺」、「這就像反對我的世界，沒有什麼感覺是真實的」。

狄恩目前被判處28年徒刑，最近一次開庭還改變口供，聲稱卡比還活著，只是到南非傳教，反覆且沒有悔意的態度，讓受害者家人無法接受，直言希望兇手被吊死。

(中時電子報)