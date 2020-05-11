日本時事通信社報導，在一項23國的民眾對該國領導人處理新冠肺炎疫情的評價比較調查中，日本敬陪末座。日本的確診和死亡人數在全球比起來並不算多，但可看出日本國民對日本首相安倍晉三的領導能力給予嚴厲的評價。

這項調查是新加坡的黑盒子調查公司（Blackbox）與法國托倫納（Toluna）市調公司聯合實施的，從政治、經濟、社會、媒體的4大領域給各國領導人評分。日本在4項領域中全都排名最後，綜合指數也最低。

在政治領域方面，日本民眾對安倍政權的對應的給予高評價的只占5%，大大劣於中國（86%）、越南（82%）、紐西蘭（67%）等。

緊接著日本，評價低的國家或地區有香港（11%）、法國（14%）。所有受調國家的平均為40%，確診者和死亡人數最多的美國低評價占32%、南韓為21%。

黑盒子的執行長(CEO)大衛表示，「日本的低評價是因為緊急事態宣言發布遲緩，使得民眾對安倍政權在疫情對應上批判連連，確實在新冠肺炎疫情的領導力測試上不及格。」

在綜合評分上，日本為最低分的16，其次是法國的26。最高分的是中國85。除了紐西蘭之外，先進國家的領導人都獲得了低分。這項調查是在4月3日至19日，以23個國家和地區的1萬2千592人為對象所作的問卷調查。

(中時電子報)