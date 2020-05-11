大陸國務院總理李克強說，受疫情嚴重衝擊和世界經濟衰退影響，中國發展面臨前所未有的困難挑戰，要及時跟蹤分析形勢變化，加大宏觀調控力度。

李克強主持召開座談會，聽取全國工商聯負責人等對「政府工作報告（徵求意見稿）」的意見建議，中共中央政治局常委、國務院副總理韓正出席座談會，另國務院副總理孫春蘭、胡春華，中央統戰部部長尤權亦列席。

李克強表示，政策調節著力點要放在六穩、六保，突出保居民就業、保基本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定、保基層運轉。保是針對新形勢的積極舉措，守住了保的底線，就穩住了經濟基本盤，就能為全面建成小康社會堅實基礎。

李克強稱，中小微企業是維繫經濟社會發展的根基，是涵養民生就業的土壤，幫扶中小微企業渡過難關要作為宏觀政策的重要內容。要堅持依靠改革開放，更大激發市場活力和社會創造力，努力實現經濟社會發展目標任務。

(工商 )