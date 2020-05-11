香港海洋公園每月開支達1.4億港元，因疫情關閉期間的損失，達到1至2億港元，整體面臨7億港元的虧損。香港海洋公園董事局主席孔令成表示，如果未能獲得有關款項，海洋公園將會在今年6月倒閉。

據《每日頭條》、《看看新聞》引述香港媒體報導，港府年初建議應海洋公園要求，撥款106.4億港元資助公園新發展計劃，但因為受到新冠疫情影響，港府重新審視了預算分配。

香港商務及經濟發展局局長邱騰華今日（11日）表示，港府將開立一筆54.25億港元提供給香港海洋公園，資助公園營運1年，以及償還商業貸款等費用，有關議案將在周五（15日）提交立法會財務委員會審議，希望盡快獲得通過。

邱騰華表示，不論海洋公園會否重開，如果沒有任何新資金支持，預計今年6月破產。港府建議向公園撥款中的30億港元償還商業貸款，以及延遲政府的還款和繼續目前營運。邱騰華指出，海洋公園需要重新審視未來定位，港府與公園希望6個月內定出新方向，原有定位及優勢可以保留，但要加入不同元素，成立檢討小組審視。

香港海洋公園董事局主席孔令成表示，如果未能獲得有關款項，海洋公園將會在今年6月倒閉，這意味著將失去在過去數十年來為無數香港人帶來的裨益，且約有2000名員工將失業。

孔令成指出，海洋公園每月開支達1.4億港元，過去3個月開支達5億港元，而因疫情關閉期間的損失，達到1至2億港元，整體面臨7億港元的虧蝕。據報導，這是香港海洋公園是首次向政府申請撥款，過去40年來一直自負盈虧。

(中時電子報)