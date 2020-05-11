3種口味，唐綺陽一次吃給你看。(圖/摘自唐綺陽占星幫FB)

麥當勞再次攜手時裝設計師品牌「APUJAN」，運用經典的黑色打造「極黑浪潮」專屬的黑色包裝。星座專家唐綺陽今晚開直播開箱吃給粉絲看。唐綺陽一看有3種口味，她很猶豫要先吃什麼？她就說那她先吃雙牛起司黑堡，因為她覺的牛肉跟起司很搭。

唐綺陽介紹說這次黑麵包是用墨魚粉做的，也是最特別的地方，她指著廣告照片說那些是擺拍啦，拍照就是一種魔法把食物變好看，就像我們拍照也是用了魔法一樣。

她接下來選擇吃嫩雞起司黑堡，因為烤雞有醬汁，唐綺陽說吃起來不知到是不是因為醬汁的關係，讓她覺得吃起來有點中式的口感。

唐綺陽說她超喜歡起司濃郁的口感，她接著吃脆雞起司黑堡，她還打趣說要清一清口腔再細品嘗口味，她說這個吃起來有點像勁辣雞腿飽的脆雞口感，這一款沒有醬汁，所以更能吃出起司的口味。

吃到一半時，唐綺陽看到網友留言說她牙齒卡了黑黑的麵包，她趕緊說要拿鏡子看一下，還笑說「當吃播的直播主真的不容易，牙齒卡麵包是很正常的事。」

吃過3種口味，唐綺陽說她覺得個人私心最喜歡吃嫩雞起司黑堡。直播影片一曝光後，許多粉絲看了也紛紛留言「本來沒食慾，看到老師就有胃口了」、「吃麥當勞真的很舒壓，但是體重會⋯好煩唷」、「老師，三口了，快放下」、「我就是因為包裝跑去吃的」、「等一下麥當勞會大排長龍」。

(中時電子報)