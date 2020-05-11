由於德國、南韓以及大陸在重啟經濟後出現第二波疫情的情況，國際油價早些一度走跌逾4%，但在沙烏地阿拉伯宣布每日再減產100萬桶原油，國際油價止跌並由黑翻紅。美股周一開盤跌218.09點，以24,113.23點開出。

(中時電子報)