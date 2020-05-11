憂重啟經濟第二波疫情來襲 美股開盤跌逾200點 21:352020/05/11 中時電子報 呂承哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美股開盤跌200點。(圖/美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於德國、南韓以及大陸在重啟經濟後出現第二波疫情的情況，國際油價早些一度走跌逾4%，但在沙烏地阿拉伯宣布每日再減產100萬桶原油，國際油價止跌並由黑翻紅。美股周一開盤跌218.09點，以24,113.23點開出。 (中時電子報) #重啟經濟 #跌逾 #國際油價 #復發 #美股開盤 也許您會感興趣 推薦閱讀 《國際油價》利空庫存打壓 周三倫敦原油期急跌逾4％ 10:172020/05/07 財經 歐美掀起復工潮 各國加速重啟經濟 18:312020/05/07 兩岸 《國際油價》憂需求前景 周四國際原油連2日回跌 10:002020/05/08 財經 美豬有救了！川普突襲前夕 北京先下手 23:572020/05/08 財經 蕭乾祥專欄－從國際油價看後疫情時代投資方向 04:102020/05/09 財經要聞 面臨史上最嚴重衰退 澳三階段重啟經濟 04:102020/05/09 全球財經 操盤心法－台股狹幅向上 首推科技與防疫類股 04:102020/05/11 證券．權證 《國際油價》產量減少提振 上周五國際原期貨彈升5％ 10:002020/05/11 財經 期待美重啟經濟 陸港股大漲 10:512020/05/11 財經 經濟重啟太快！陸韓疑疫情重燃 國際油價重挫逾4％ 17:582020/05/11 財經 財經熱門新聞 貿易戰再起？陸恐斬斷美晶片 這家台廠撿到槍 - 即時 億萬富翁恐無家可歸？外媒曝馬斯克財務狀況 - 財經 百年最大危機 全球第2悠久航空公司申請破產 - 財經 雄獅賣便當求生 老謝嘆：旅遊業全台最慘 - 財經 美半導體自主勢不可擋 台積電兩邊通吃時代告終？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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