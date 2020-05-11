《我的刺蝟女孩》由人氣新生代小生小花李逸男、莊達菲領銜主演，講述了帥氣的外科醫生吳景昊為彌補青春遺憾，在一個偶然的機會下重新回到高三時期，改變自己懦弱的性格，重新感受身邊的友情、親情，去發現那些被他忽略的青春中的種種細膩與溫馨，並幫助同窗的那個她—「刺蝟女孩」韓菲一點點放下防備、解開心結，撿拾起青春中散落的純粹與美好的故事。

因為男主重返時空回到18歲拯救女主的故事情節，讓《我的刺蝟女孩》被網友喻為大陸版的台灣燒腦神劇《想見你》。巧合的是，劇中也因為一首歌貫穿了整部戲劇的穿越情節，雖然該劇在《想見你》播出前就已經拍攝完畢，還是不免讓網友拿來比較。

《我的刺蝟女孩》結局很燒腦。（小鐵匠影視提供）

而其中被喻為擁有「初戀臉」的女主角莊達菲，更是在去年拿下釜山影展新人獎，讓《我的刺蝟女孩》一推出就造成討論，不僅在播出平台優酷放上拿到劇集榜冠軍，此外在抖音及其他數據榜上成績亮眼。

《我的剌猬女孩》本週將迎來大結局，劇組透露，為了滿足觀眾的期待，其實他們總共拍了三個結局，連男女主角都不知道結局究竟是哪一個。而片中插曲〈最勇敢的事〉則是由新人龔言脩演唱，也因該劇的熱播受到廣大討論。劇組今釋出劇情版MV，暗藏了大結局的線索，粉絲在燒腦之餘狂喊「要被甜死了」。

(中時 )