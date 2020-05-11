國民黨立委陳以信今天在臉書質疑，外交部與台灣日本協會面對沖之鳥礁的立場不一樣，直呼太離譜了！對此，外交部表示，在國際間獲得定論之前，我國對沖之鳥法律地位不持特定立場，日本也應該尊重我國在該海域之航行及魚捕等權益，台日協會說法符合外交部一貫立場，並無相互違背之處。

台日協副秘書長謝柏輝上午在立法院表示，世界各國對「沖之鳥」的認定是島還是礁不同，在聯合國大陸礁層界限委員會做出決策前，我國不應持特殊立場。

陳以信詢問外交部長吳釗燮「漁民在沖之鳥礁水域捕漁遭日方干預」，外交部是否對對駐日代表下達爭取漁權之令？吳釗燮表示，漁船被趕會請海巡協助向日本政府抗議。並表示，對沖之鳥的地位，我國與日本立場不同，但絕對會確保漁民權益。被認為兩人對「沖之鳥」立場不一致。

外交部發言人歐江安今晚澄清，有關「沖之鳥」的法律地位，國際間存在爭議，外交部一貫立場為：在國際間獲得定論之前，我國對「沖之鳥」法律地位不持特定立場，日本應該尊重我國在該海域之航行及魚捕等權益，並依據國際法透過和平協商，確保漁民權益並促進海洋事務合作。

她說，為維護「沖之鳥」附近海域漁業資源及確保海上作業安全，台日刻正透過「台日海洋事務合作對話」機制進行協商，目前歷經4屆對話會議，雖然雙方認知仍有差距，但同意在維持漁船作業秩序及台日穩定關係前提下，持續進行溝通，以期台日漁業合作關係能有進一步進展。

歐江安強調，外交部今後仍將持續與日方積極交涉，以期確保我漁民應有的權益。吳部長及臺日協會謝副秘書長應詢的發言，均符合上述外交部一貫立場，並無相互違背之處。

(中時 )