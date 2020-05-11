蘋果公司正考慮將製造能力向印度轉移，有消息指出，蘋果可能將近五分之一的產能從大陸轉移到印度。蘋果的供應鏈主要由以亞洲為中心的零組件生產和組裝組成，絕大部分都在大陸或靠近大陸的地方進行，一直以來都有消息稱公司正計畫將其供應鏈向其他國家進行多元化發展，而11日一份報告顯示，印度可能是遷移的最大潛在地。

據印度《經濟時報》報導，一家iPhone製造商的高管在過去幾個月裡一直在與印度政府高層官員進行會談，會談的核心內容是蘋果可能會擴大在印度當地的製造規模，目標可能是將其現有的位於大陸的製造產能大約五分之一轉移到印度。

上述官員們指出，這相當於未來5年內讓當地製造業收入將達到400億（美元，下同），並可能使蘋果公司成為印度最大的出口企業。一名官員說，預計蘋果公司將生產價值400億元的智慧型手機，主要透過其合約製造商緯創和富士康出口，這是「生產掛鉤激勵計劃（PLI）下帶來的效應。」，據了解，PLI計劃目的在向公司提供獎勵，以鼓勵當地的製造業成長。

另一名官員說，印度「對蘋果來說並不是一個大市場，因為該公司在印度銷售的產品只占其總產量的一小部分」，但蘋果將印度作為生產和出口的基地，「實質上是將其生產從大陸之外更加多元化。」

蘋果已經在該國進行了一些iPhone的生產，儘管目前還不足以滿足市場需求。據了解，蘋果在印度本土生產的iPhone價值不到5億元。

要實現報告中提出的目標，蘋果公司需要在印度本土生產方面進行大量投資，包括擴大本土供應鏈等。為了獲得政府的PLI計畫的優勢，蘋果還需要在今年到2025年期間分階段生產價值至少100億元的iPhone，以實現2025年度目標。

(旺報 )