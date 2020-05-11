勞動部針對勞工推出最高10萬元的紓困貸款，勞動部公布「勞工紓困貸款」的最新統計，截至11日下午5時為止，累計有48萬3,539人送件申請，而審核完畢後核准件數為14萬6,469件，累計撥款件數為4萬367件，整體審核作業還在進行中。
勞動部推出「勞工紓困貸款」，經過一個週末，今日新增申請數為12萬9,742件，而各承貸銀行也馬不停蹄的申請，今日的新增核貸數也來到4萬8,288件、新增撥款數也來到2萬2,517件，來到單日新高。
勞動部表示，承貸銀行受理勞工申請後，依銀行授信規定瞭解申請人信用情形，並使用「勞工紓困貸款簡易信用評分表」瞭解申請人工作收入狀況，以評估還款來源。承貸銀行審查後將申請案件送信保基金核保並核貸後，通知申請人簽約對保並撥貸。
另外，針對自營作業者與無一定雇主的紓困方案，據勞保局統計，上周已完成114萬3,615件，總計撥款105萬5,825件，總金額為316億7,475萬元。
(工商 )
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