在美國前總統歐巴馬嚴厲抨擊現任總統川普在處理新冠疫情不當後，川普隨即，在推特上進行反擊，指稱川普政府「在新冠病毒問題上取得了巨大成績」、「看看歐巴馬／拜登政府處理H1N1與豬流感才是一場災難，乏善可陳、民調大跌，毫無頭緒可言。」
美國前總統歐巴馬在當地時間5月8日晚上對川普進行了最嚴厲的批評，他指責川普政府在新冠疫情上的表現根本是「一場絕對混亂的災難」（an absolute chaotic disaster）。
美媒報導，歐巴馬在對3千名「歐巴馬校友協會」成員發表電話談話時，敦促他主政時期在政府服務的員工力挺民主黨總統提名人拜登。他說，這場選舉在各層面來說都至關重要。「我們要對抗的長期趨勢，充斥自私自利、部落政治、分裂且視別人為敵人。」
歐巴馬說，「對這場全球危機的因應，會如此弱且漏洞百出，都是因為當政者的思維模式是『我能有什麼好處』或『其他人都管他去死』，那就是現在這種絕對的混亂災難。」
歐巴馬談話經過媒體報導後，白宮新聞秘書麥克尼（Kayleigh McEnany）隨即進行反駁，她在一份發給CNN的聲明中說：「川普總統對新冠疫情的應對是前所未有的，拯救了許多美國人的生命。」
川普不久後即在推上發文稱，「我們在處理冠狀病毒大流行方面取得了巨大的成績，尤其是很早就禁止中國傳染源進入美國。相比之下，歐巴馬/貪睡喬（拜登）造成的H1N1與豬流感災難，毫無成果、民調大跌，完全不知在做什麼。」
在川普的推特上有許多網友對他表示支持，但也有網友批評稱，「新冠疫情讓美國死了8萬多人，你是罪魁禍首。」「死了8萬人，你的政績在臉書上被評為第1名。」「豬流感死了12469人，竟然會認為比8萬人多，是因為這排數字裡有個9。」
(中時電子報)
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