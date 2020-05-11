吵起來了？遭奧巴馬批應對疫情不力，特朗普反擊：看看你們的H1N1

在美國前總統歐巴馬嚴厲抨擊現任總統川普在處理新冠疫情不當後，川普隨即，在推特上進行反擊，指稱川普政府「在新冠病毒問題上取得了巨大成績」、「看看歐巴馬／拜登政府處理H1N1與豬流感才是一場災難，乏善可陳、民調大跌，毫無頭緒可言。」

美國前總統歐巴馬在當地時間5月8日晚上對川普進行了最嚴厲的批評，他指責川普政府在新冠疫情上的表現根本是「一場絕對混亂的災難」（an absolute chaotic disaster）。

美媒報導，歐巴馬在對3千名「歐巴馬校友協會」成員發表電話談話時，敦促他主政時期在政府服務的員工力挺民主黨總統提名人拜登。他說，這場選舉在各層面來說都至關重要。「我們要對抗的長期趨勢，充斥自私自利、部落政治、分裂且視別人為敵人。」

歐巴馬說，「對這場全球危機的因應，會如此弱且漏洞百出，都是因為當政者的思維模式是『我能有什麼好處』或『其他人都管他去死』，那就是現在這種絕對的混亂災難。」

歐巴馬談話經過媒體報導後，白宮新聞秘書麥克尼（Kayleigh McEnany）隨即進行反駁，她在一份發給CNN的聲明中說：「川普總統對新冠疫情的應對是前所未有的，拯救了許多美國人的生命。」

川普不久後即在推上發文稱，「我們在處理冠狀病毒大流行方面取得了巨大的成績，尤其是很早就禁止中國傳染源進入美國。相比之下，歐巴馬/貪睡喬（拜登）造成的H1N1與豬流感災難，毫無成果、民調大跌，完全不知在做什麼。」

We are getting great marks for the handling of the CoronaVirus pandemic, especially the very early BAN of people from China, the infectious source, entering the USA. Compare that to the Obama/Sleepy Joe disaster known as H1N1 Swine Flu. Poor marks, bad polls - didn’t have a clue! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 10, 2020

在川普的推特上有許多網友對他表示支持，但也有網友批評稱，「新冠疫情讓美國死了8萬多人，你是罪魁禍首。」「死了8萬人，你的政績在臉書上被評為第1名。」「豬流感死了12469人，竟然會認為比8萬人多，是因為這排數字裡有個9。」

(中時電子報)