港星鍾欣潼（阿嬌）與賴弘國結束14個月短命婚，離婚原因引起諸多揣測，兩性專家欣西亞看兩人之前上節目的訪談片段，分析他們之間可能出了哪些問題，就直言阿嬌把賴弘國當廠商。

阿嬌和賴弘國之前上《花花萬物2》談到婚禮，阿嬌曾說他不出跟婚禮相關的費用，因為不希望「我拿錢把自己嫁出去。」對此，欣西亞十分驚訝阿嬌怎會有長輩才有的觀念，「阿嬌自己不是親家母，卻有親家母那種『嫁女兒男生要下重聘才夠誠意，否則娘家虧本』的感覺」。

兩性作家欣西亞。（欣西亞提供）

欣西亞認為阿嬌是藝人會在乎身價，而這門婚事對她來說可能就像在「接代言」，若其中沒有真愛、愛不夠深，或是沒拿到實質的東西，可能就是虧本。

而賴弘國的診所開幕時，阿嬌以不受訪不開口才答應現身，欣西亞就直言「不難看出她應該是把賴弘國當『廠商』，仍把自己當『藝人』，沒錢拿自然不受訪不開口不幫忙宣傳。」認為若她把自己看成老闆娘，幫老公宣傳也算是幫自己賺錢，但阿嬌似乎沒想通。

(中時電子報)