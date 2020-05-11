屏東市一名娃娃機台主今日晚間巡店時，竟在店內發現一件疑似小可愛胸衣，因台主曾在店內錄到學生情侶摟摟抱抱影片，讓不少網友敲碗要求調帶，順便腦補劇情，後來經查發現，竟是隔壁台主商品，研判是夾到後不喜歡才隨意丟棄。

「看來客人打娃娃機打得很激烈」，台主一段文字搭配一張照片，釣出許多老司機敲碗解密。有人說「我要上車」、「快調帶阿」，後來台主真去調帶，真相揭曉「是隔壁台主的商品，客人打出來亂丟的」。

(中時 )