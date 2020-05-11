夾娃娃機店發現胸衣 台主調帶真相竟是... 21:582020/05/11 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 夾娃娃機店發現小可愛，讓網友敲碗要台主查真相。(翻攝畫面) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 屏東市一名娃娃機台主今日晚間巡店時，竟在店內發現一件疑似小可愛胸衣，因台主曾在店內錄到學生情侶摟摟抱抱影片，讓不少網友敲碗要求調帶，順便腦補劇情，後來經查發現，竟是隔壁台主商品，研判是夾到後不喜歡才隨意丟棄。 「看來客人打娃娃機打得很激烈」，台主一段文字搭配一張照片，釣出許多老司機敲碗解密。有人說「我要上車」、「快調帶阿」，後來台主真去調帶，真相揭曉「是隔壁台主的商品，客人打出來亂丟的」。 (中時 ) #夾娃娃 #胸衣 #小可愛 #台主 #真相 #老司機 也許您會感興趣 推薦閱讀 紓困看的到吃不到？網曝殘酷真相：817你敢嘴？ 18:142020/05/07 日常 楊銘威為戲露點不給女兒看 認家庭和睦「3點最重要」 17:022020/05/08 娛樂 報稅冒出海外所得670萬 國稅局揭背後真相 17:312020/05/08 生活 廁所上一半聽到怪聲 他頭一抬嚇壞...壽命少半年 23:252020/05/08 生活 中職》AIT建議改名？聯盟還原真相 19:262020/05/09 體育 《女力》羅平甜吻老婆放閃 1歲萌娃嘟嘴超可愛 22:592020/05/09 娛樂 恬娃擁千萬房產還申請紓困金 親吐真相扯韓國瑜 10:402020/05/10 娛樂 啤酒喝完驚見塑膠球 網曝真相：長知識了！ 19:522020/05/10 生活 AirPods Pro好朋友》moshi等四大品牌保護殼 優雅可愛兼具 16:322020/05/11 科技 鍾欣凌結婚10年驚傳「離婚」：媽媽不准我再講家裡事！ 20:522020/05/11 娛樂 生活熱門新聞 中原校方逼道歉 招名威超強背景意外曝光 - 生活 颱風「黃蜂」最快周五生成！吳德榮曝2模擬路徑 - 生活 有災難？唐綺陽揭諸星逆行引爆... - 生活 壞心女車長曝光！自爆3年前考上台鐵得分關鍵 - 生活 好市多結帳2瓶牛奶 身後大媽「吐一句」...他越想越不對勁 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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