台北亞都麗緻大飯店以「您入住、我請客」為概念，自即日起至8月31日推出「住宿3999贈宿饗3999回饋券」優惠專案，享卓越客房雙人入住乙晚、贈送3張市價1000元的餐飲抵用券，每日限量5間，此外，凡旅客於9月30日前再次入住，還可以最優惠999元入住卓越客房乙晚。
「住宿3999贈宿饗3999回饋券」優惠專案可體驗全新裝修過的卓越客房，以領先亞洲飯店導入I pad智能房控系統，透過一指輕觸即可輕鬆操控房內燈光與空調，且每房贈送3張1000元餐飲抵用券，每人每次限用乙張，可任選充滿法國美好年代的巴賽麗廳、米其林杭饌天香樓、國內法式Fine Dining 領航者巴黎廳1930 x高山英紀，此次更特別的是，住客可邀請非入住的1位好友一同前往用餐，3位成行即可享全數折抵3000元優惠券，若為原有雙人前往餐廳用餐，至多折抵2000元餐券。
(中時 )
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