新冠肺炎疫情雖趨緩，世界各地工廠產量仍未見起色，連帶影響台灣各大工程與公共建設進度。橫跨板橋府中商圈「板橋遊龍」天橋，手扶梯長年無遮蔽損壞率極高，近日手扶梯驅動元件再次故障，已封閉兩周，由於維修零件仰賴大陸進口，因疫情影響，修復之日恐要再等等。

府中捷運商圈遊龍天橋由升格前的板橋市公所斥資6000萬打造，設有2個手扶梯、2個電梯，但因手扶梯毫無遮蔽，2010年完工以來，常因雨水鏽蝕，損壞率極高。

新北市升格後，公所原想裝設雨遮，但手扶梯旁沒有足夠空間立柱作罷，導致手扶梯時好時壞。

兩周前公所發現一側手扶梯連動元件損壞，造成扶手、踏階不同步，板橋公所檢查另一側手扶梯，發現有同樣問題，只好趕緊關閉手扶梯，以免發生危險。

板橋區公所工務課代理課長黃俊維指出，近期因疫情影響，大陸製造的元件進不來，才導致手扶梯維修時間延誤，目前預估最快1個月可維修完畢。

板橋區長林耀長說，天橋電梯使用率很高，是在地重要無障礙設施，不會考慮拆除整座陸橋，不過手扶梯維護困難，是否直接拆除，公所已納入考量，會再與里長與市府討論，維護民眾使用安全。

(中時 )