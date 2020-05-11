中原大學公布招名威上課逐字稿，可以看到招名威多次嗆聲挑釁陸生「毒奶粉吃的比較多」、「武漢肺炎只死1萬人你信？」、「對，就是在說你們」等話語。(圖／中原大學提供)

中原大學生物科技系副教授招名威透過民進黨立委何志偉控訴，指出自己在課堂中提到「武漢肺炎」、自稱「中華民國的教授」，被校方二度要求道歉，何志偉痛批中原大學只要陸生不要尊嚴，踐踏國格。但從中原大學公布的逐字稿中，可以看到招名威嗆陸生「毒奶粉吃得比較多」，甚至直說「就是在講你們」，充滿歧視言語。中原大學也表示要求道歉理由並非該副教授所述，而是課堂上講述大量無關課程話語。

根據中原大學提供的上課逐字稿中，招名威談到含氮量檢測是否有作假可能十，以三聚氰胺、毒奶粉舉例，說「在做的可能吃得少，透過攝影機上課的同學們吃得比較多」，接著直嗆「對岸，你知道嗎？就是在講你們」。

隨後提到新冠肺炎疫情時，招名威二度開嗆透過攝影機遠距離上課的陸生「所以你覺得武漢肺炎只死一萬多人？對，講的就是你們」，其後更指控幾年前的MURS冠狀病毒(應為MERS)源自廣東。

不少網友看完也搖頭，直說「如果別人這樣說台灣，台灣人也會生氣吧」、「這根本就是在挑釁了」、「完全就是在嗆陸生」、「到時候別國教授拿塑化劑來說台灣，你感受如何」、「教授很故意，真的沒必要，你是代表學校不是個人」。

(中時電子報)