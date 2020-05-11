港星鍾欣潼（阿嬌）與「醫界王陽明」賴弘國日前爆婚變，14個月婚姻恐畫下句點，消息曝光後，賴弘國遭網紅廣告小妹爆料私下愛約砲、劈腿，氣得賴弘國放話要提告「我一定告死她」，也傳出賴弘國蒐集到廣告小妹個資準備提告，對此，廣告小妹稍早則發文開嗆：「自己渣還講不得，用律條壓人。兩個字，來啊。」

廣告小妹上週五（8日）在臉書指賴弘國「愛砲也愛劈」，氣得當時人在澎湖度假的賴弘國第一時間駁斥外，他也聯絡律師提告「不管花多少律師費，我一定告死她」，還傳出賴弘國蒐集到廣告小妹個資準備提告。

對此，廣告小妹稍早則發文提到：「啊我都露臉了還常在台北趴趴走，是有在怕喔？」廣告小妹表示，這種套路她已看太多「自己渣還講不得，用律條壓人。兩個字，來啊。」廣告小妹透露自己還沒被告「等到我花兒都謝了」，而她對於賴弘國放話要告，則寫下：「純粹嚇唬人。戰神怕個毛！」

廣告小妹臉書全文。（圖／取材自凡槿（廣告小妹）臉書）

(中時電子報)