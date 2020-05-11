美國F-16V「蝰蛇」(Viper)，和大陸的殲10C，分別於2017年和2018年完成，代表著當代最強大的兩種輕型戰鬥機，並且都是早期型的大幅度改進版本。這兩型戰機有頗多相似之處，包括空重都約13噸，機鼻電達空間大小相似，採用相似的單引擎配置，以及相似的武器掛載量，因此兩型戰機具有很高的可比性，美國「看軍事雜誌」(Military Watch)分析認為，殲10C的性能評分要比F-16V來的高。

「看軍事」稱，將J-10C和F-16V進行比較，是提供美國與大陸在未來潛在的衝突，和出口市場上，哪種戰機較佔上風。

首架F-16於1978年開始服役，這意味著F-16這型機體，已經接近45年的歷史，而且F-16V沒有對原始設計進行太多更改，也就沒有減少雷達截面，而F110發動機的推力也沒有做更動。升級僅限於航空電子設備，包括新式座艙顯示器，電子戰系統和主動相陣雷達AESA。F-16V也仍採用AIM-120C中程飛彈，儘管一些報導稱，未來AIM-120D具有180公里的射程。

日本三菱F-2戰機，很像放大版的F-16，機翼與水平尾翼也與F-16不同。(圖/日本航空自衛隊)

總之，與阿拉伯聯合大公國的F-16E、日本的三菱F-2，或是正在向印度推銷的「F-21」相對比，這3款F-16的衍生型改變的更多，它們具有新的機身，和更大推力的發動機，相型之下，F-16V的更改幅度真的不算大。

殲10A(上)與殲10C(下)，C型加裝了IRST，進氣口與發動機都有更換。(圖/新華網)

再來談殲10，首批殲-10戰鬥機於2006年投入使用，可稱為殲10A。其設計得益於1970年代以來開發的新技術，空重比F-16輕一些，所使用的俄製AL-31發動機的功率，超過了美國F110的推力，具有更高的速度與作戰高度，而且大推力、輕機身的搭配，進一步增加了其機動性優勢，F-16則沒有哪個領域比殲10C擁有更高的能力。

最新改良型的殲10C，在機身設計上有明顯更的修正，改成DSI進氣，包括減少雷達的橫截面，使用隱形塗層，更多地使用複合材料，更強大的新型AESA雷達，以及PL-15(霹靂15)長程空對空飛彈，PL-15的估計射程達到驚人的250~300公里，遠勝過任何現有的美國空對空飛彈。

殲10C還將安裝新型的渦扇10B發動機，就官方資料來看，渦扇10B的功率比AL-31還更大，也就會進一步擴大與F-16的推力差距。WS-10B還具有三維推力矢量系統，它能帶來機動方面的具有巨大優勢，而F-16則沒有安裝過推力矢量發動機。

另外，殲10C具有內建的集成紅外線搜索/追蹤系統（IRST），使其能夠更有效地鎖定近距離範圍的匿蹤戰鬥機，而不需開啟雷達。相對的，F-16沒有這樣的設計。

「看軍事」的結論是，殲10C的優勢是壓倒性的。

(中時電子報)