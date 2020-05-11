外媒報導指出，川普政府擔憂全球供應鏈不穩定，正要求包括英特爾、台積電在內的半導體製造商到美國設廠生產晶片，報導甚至強調台灣有台積電這麼強大的半導體公司，對美國科技產業來說有著示警意味。從去年美國國防部強調台積電對美國軍用晶片的重要性，到華為禁令台積電對其影響力，台積電似乎走到要往哪邊站的交叉路口。

面對外媒消息，台積電回應，目前尚無具體赴美設廠計畫。台積電赴美設廠有疑慮，主要還是整體成本考量，要拉一條生產線前往美國不僅費時費力，政治問題更是台積電這一家公司所無法排除的風險。

據紐約時報去年10月報導提到，五角大樓官員鼓勵科技業高管們考慮在美國建立新的半導體生產線，原因與五角大樓越來越依賴於海外生產的晶片，可能造成的風險有關，當中就提到台灣公司生產的晶片可能會受到兩岸關係變化，供應出現影響，甚至進一步切斷對美企晶片出口。

就有官員直接點名台積電，因為該公司生產晶片除了利用在商業用途，例如替蘋果生產處理器晶片，也包括飛機、衛星以及電信通訊，可能會影響美國國安。台積電董事長劉德音去年6月就曾提到，赴美設廠須保證與在台灣生產成本一樣低，才會考慮。

美國商務部去年5月將大陸設備巨頭華為及其所屬公司列入實體清單，導致美企被迫暫停與華為業務往來，甚至連美國技術含量超過25%門檻的商品或服務不能提供給華為，所幸台積電依靠其自主研發的先進技術，避開一劫。但在之後美國又不斷緊縮門檻，甚至在日前通過3項對陸出口新規，只要是美國半導體商品以及服務都須要經過審查才能出口陸企，台積電也逃其害，並回應會持續觀察相關訊息。

根據台積電2019年度年報來看，台積電前十大客戶貢獻營收在2017、2018以及2019年各約占台積電當年營業收入淨額的66%、68% 及71%。當中，台積電第一大客戶當年度貢獻營收23%，近3年比重大致持平，惟第二大客戶在前兩年貢獻營收占比都達不到10%，卻在2019年突飛猛進，達14%。據供應鏈消息指稱，這前兩大客戶就是蘋果跟華為。

從前十大客戶名單來看，只有1家陸企，其他全部都是美企，但以華為為首的陸企在2019年貢獻台積電整年度營收20%比重，華為更是竄升為第二大客戶，顯見陸企在全球半導體供應鏈的地位越來越重要。

針對是否赴美設廠，劉德音在Q1法說會表示，目前台積電赴美設廠還有條件未達成，坦言若美方限制半導體生產設備以及商品出口至大陸，台積電一定會受到影響。

面對美國客戶大量需求，對台積電營運來說無不是利多，但大陸半導體產業崛起之下，美國勢必不會讓其出頭，所以發動華為禁令想封殺陸企取得技術的來源，台積電想要再兩邊通吃，已經難上加難，就如同台積電創辦人張忠謀所說，台積電在全球平和時期，就安靜做供應鏈一環，但現在已經不是一個安寧的世界，在全球局勢動盪當中，台積電已成為地緣策略家的「必爭之地」。

(中時電子報)