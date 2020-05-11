中國經濟報喜訊，中美貿易代表有合作共識，紓緩雙方緊張情勢，加上全球資金充裕、VIX指數回到新冠危機前的水準，使全球股市漲多跌少。但富達技術分析師預期，美股標普500指數仍將在區間來回波動。

富達國際指出，美股自低點以來，彈幅超過3成，使得ETF資金趁勢獲利出場，拖累整體股票型基金賣超擴大逾162億美元，其中美股大賣近93億美元

對於美股後市，富達國際指出，雖然美股自低點大幅彈升，但60％的法人機構都落後大盤，顯示場外觀望氣氛濃厚，投資人則從悲觀情緒到懷疑，進而偏向樂觀。就技術線型來看，未來標普500指數仍有兩種情境走勢，一是確立3月23日是低點，延著2008年金融海嘯後的反彈方向，繼續緩步攀升，另一將會反覆震盪呈現盤整走勢，2955點將反映此波復甦期待，再出現修正，富達技術分析師預期將在2600~2900點區間來回波動。

因此，富達國際認為，全球多重資產收益型基金具防震跟漲特性，是核心配置。若想要追成長的投資人，全球入息、全球科技、中國內需消費、全球健康護理和新興市場基金，仍值得運用定期定額微笑曲線，來參與復甦。至於亞洲高收益債、亞債仍可望受惠於寬鬆貨幣支撐，美元債券基金則是資金很好的避風港。

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