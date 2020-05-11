高雄楠梓分局，11日下午2點多接獲民眾報案，壽豐路的人行道出現不明包裹，似乎是一個盒子用塑膠袋緊緊綑綁，警方憂心是爆裂物，立刻封鎖現場道路、並疏散附近居民，同時聯繫警察局防爆小組到場處理，警花5小時疏散，防爆組於7點45分拆開塑膠袋，發現是一個木盒，裝有舊式卡式錄音帶，幸好虛驚一場，未發生意外，警方調閱監視器發現，一名年長女性兩天前將木箱放置地面後，隨即離開，動機仍待釐清。
高雄市楠梓區壽豐路人行道11日下午疑似遭人放置不明物件，警方獲報後不敢大意，聯繫高雄市刑事警察局防爆小組到場處理。經查發現是一個木盒，內裝有舊卡式錄音帶，虛驚一場。
警方晚間表示，楠梓警分局加昌派出所接獲民眾報案，指楠梓區壽豐路人行道上有一個不明物體，外觀為盒狀，且用塑膠袋緊緊捆著。警方擔心可能為爆裂物，立即將現場道路封鎖，並管制人車進出，同時聯繫高雄市刑事警察局防爆小組到場處理。
經X光機研判該物品非爆裂物，防爆組於晚間7時45分將該塑膠袋拆開，發現其為一木盒內裝有舊卡式錄音帶，虛驚一場。
(中時電子報)
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