俄羅斯新冠病毒疫情嚴峻，累計確診已達22萬1344例。不過據俄羅斯衛星通訊社11日報導，俄總統普丁宣布，「從明天（5月12日）開始，全國和所有經濟部門的『非工作日』時期結束，但是戰『疫』工作並未完結。而且，即使在一些形勢相對較好的地區，其危險性仍然存在。」

據報導，普丁宣布，決定採取新的一系列措施支持國民生活和國家經濟。普丁表示，對65歲以上的人和有慢性病的人，必須以更高級別的安全規定對待。普丁稱，大規模活動仍被禁止。

俄新冠病毒疫情防控指揮部表示，俄過去24小時內新增1萬1656例病例，累計確診22萬1344例。俄已連續9天確診人數破萬。據美國約翰．霍普金斯大學（Johns Hopkins University）公布的即時數據，俄病例數字已超越英國及義大利，成為全球第三多國家，僅次於美國和西班牙。而目前西班牙確診數為22萬4350例，預料俄病例數明天就會超前，成為全球第二多。

(中時 )