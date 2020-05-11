疫情趨緩 紐西蘭分階段解禁 22:302020/05/11 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）表示，由於新冠肺炎疫情趨緩，該國將自14日起分階段放寬防疫措施，一開始將針對購物中心、零售業與國內旅遊鬆綁規定，至於學校預計18日恢復上課，酒吧則於21日獲准開放。 (工商 ) #疫情趨緩 #分階段 #紐西蘭 #紐西蘭總理 #阿爾登 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情趨緩 陳時中宣布3大鬆綁 04:102020/05/07 財經要聞 疫情趨緩 高山山屋恢復線上申請 04:102020/05/07 運動天地 百工百業脫困 蘇揆：研議分階段放寬方案 17:342020/05/07 政治 防疫新生活 研議分階段放寬 04:102020/05/08 生活新聞 新聞早班車》防疫新生活 研議分階段放寬 07:012020/05/08 政治 疫情趨緩 北市下周討論活動、場館逐步解封 11:222020/05/08 生活 疫情趨緩 4家金控4月獲利翻正 20:532020/05/08 財經 新冠肺炎疫情趨緩明顯 張上淳：台灣相當安全 18:562020/05/09 生活 餐飲業母親節獻花活動 疫情趨緩人潮逐漸回流 18:162020/05/10 生活 疫情趨緩 彰化縣明起由各校自行決定是否解封 18:242020/05/10 生活 財經熱門新聞 貿易戰再起？陸恐斬斷美晶片 這家台廠撿到槍 - 即時 億萬富翁恐無家可歸？外媒曝馬斯克財務狀況 - 財經 百年最大危機 全球第2悠久航空公司申請破產 - 財經 雄獅賣便當求生 老謝嘆：旅遊業全台最慘 - 財經 華為麒麟710A晶片 中芯擊退台積電獲訂單 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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