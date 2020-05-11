紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）表示，由於新冠肺炎疫情趨緩，該國將自14日起分階段放寬防疫措施，一開始將針對購物中心、零售業與國內旅遊鬆綁規定，至於學校預計18日恢復上課，酒吧則於21日獲准開放。

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