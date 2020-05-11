智庫Ifo最新企業調查顯示，越來越多德國企業計畫採取裁員手段，以度過新冠肺炎疫情危機，而這將對於該國勞動市場帶來極大衝擊。四月約有58％的旅館餐飲業者決定資遣員工或不延長聘僱合約，而約39％的汽車業者有此計畫。

(工商 )