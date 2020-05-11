疫情衝擊 德國企業恐掀裁員潮 22:302020/05/11 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 智庫Ifo最新企業調查顯示，越來越多德國企業計畫採取裁員手段，以度過新冠肺炎疫情危機，而這將對於該國勞動市場帶來極大衝擊。四月約有58％的旅館餐飲業者決定資遣員工或不延長聘僱合約，而約39％的汽車業者有此計畫。 (工商 ) #德國 #疫情衝擊 #裁員潮 #智庫 #Ifo 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情衝擊顯現 鉅明第一季EPS0.83元、年減44％ 11:112020/05/07 財經 供應鏈斷鏈 勤業眾信：疫情衝擊Q2來臨 15:452020/05/07 財經 疫情衝擊企業 KPMG：保持財務韌性 15:512020/05/07 財經 疫情衝擊社福團體陷凜冬 魏應充隔空送暖啟動紓困方案 17:002020/05/07 社會 受疫情衝擊 華新第一季EPS 0.03元 19:512020/05/07 財經 疫情衝擊韓系客戶 5月不妙 神盾：Q2能見度低 04:102020/05/08 證券．權證 疫情衝擊 川普稱比珍珠港911嚴重 04:102020/05/08 國際大事 火鍋副業受疫情衝擊 柯叔元「心在淌血」 04:102020/05/08 娛樂新聞 《金融》疫情衝擊需款孔急 國銀Q1中小企新增放款破千億 07:442020/05/08 財經 疫情衝擊 東陽4月營收重挫44％ 11:002020/05/08 財經 財經熱門新聞 貿易戰再起？陸恐斬斷美晶片 這家台廠撿到槍 - 財經 億萬富翁恐無家可歸？外媒曝馬斯克財務狀況 - 財經 美半導體自主勢不可擋 台積電兩邊通吃時代告終？ - 財經 百年最大危機 全球第2悠久航空公司申請破產 - 財經 經濟重啟太快！陸韓疑疫情重燃 國際油價重挫逾4％ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。