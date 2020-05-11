國民黨革實院院長羅智強今晚主持「未來沙龍」，邀請國民黨立委洪孟楷與淡水商圈理事長盧育佑，談論政府紓困成效。當盧育佑被問到，有多少淡水商圈的店家成功貸款時，他僅能無奈的回答「沒有概念」。

針對淡水商圈的業績，盧育佑說，二月時掉到六成，三月則「跳樓式」的下滑到不足二成。目前約有二成的店家選擇歇業，寧願賠違約金，也不願繼續營業。「這是一個惡性循環，生意不好，店家變少，店家變少，生意就更不好」。

盧育佑說，「他很努力的幫大家找紓困的方式，但是手續實在太繁雜」。雖然政府劃出了八千億的貸款大餅，但是主導權還是在銀行身上。「銀行也不敢確定，借錢給店家，店家之後生意就會變好，還得出來，因此就有很多的條件，沒有辦法滿足」，甚至還有店家在申貸的時候，因為「戶頭裡有錢」而被拒絕，「但那是人家的貨款啊」。

盧育佑說，淡水商圈的店家，申請貸款的約有四成，而申貸成功的？ 盧育佑只能兩手一攤，無奈的回答：「我真的沒有概念。」

洪孟楷說，淡水商圈是台灣的指標景點，台灣雖然旅遊漸有起色，人潮變多了，但是「錢還放在口袋」，店家的收入並沒有改善。洪孟說有八大行庫的高層，用簡訊要求第一線人員「貸款出去」的業績，但真正的小型業者，卻難以申貸成功。

羅智強說，「雨天收傘」是銀行業的慣性，可惜政府推動政策的時候，沒有想到這一點。羅智強一位企業界友人，說他現在的困擾是「銀行拜託他來借錢」，因為他的公司屬性，是疫情期間，業績反而微幅增加的。因此羅智強感嘆，「看起來八千億的貸款額度很高，但反而是越不需要借錢的人，越容易借得到」

最後，羅智強與洪孟楷，聯合推薦淡水商圈的「假日酷碰券」，疫情會持續，生活還要過。趁著現在店家聯合促銷，大家戴著口罩，配合防度，來到淡水出遊，絕對是「俗夠大碗」。

(中時 )