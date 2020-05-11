日本九州熊本市設有收容棄嬰的「鸛鳥（送子鳥）搖籃」的慈慧醫院11日公布，該院4月接到初、高中生的懷孕諮詢共75件，是例年來最多的1次。副院長蓮田健指出，學校因疫情停課，有的學生宅在家而有了發生性行為的機會並意外懷孕。

《每日新聞》報導，院方11日在記者會上指出，最近常接到來自日本全國初、高中生的諮詢，以女學生為多，不外是「父母不在家時與交往的對象發生性關係，用驗孕棒測了是陽性」、「第1次性交，不知道有沒有避孕成功」等。男學生則問，「交往的對象出現似懷孕想吐的症狀該怎麼辦？」。

該院指出，來自初、高中生的懷孕諮詢從3月左右起開始增加，停課措施持續到4月，與去年4月相比增加了17件。4月的592件懷孕諮詢中，初、高中學生的占比為13%，與往年的5至7%相較起來，相當於3倍的水準。這還只是對方詳細回答年齡才會計算其中，實際上可能更多。

慈慧醫院2007年開設「鸛鳥的搖籃」，提供給因各種情況難以養育小孩的父母匿名寄放棄嬰，同時還提供了24小時電話、電郵的懷孕諮詢服務。

(中時電子報)