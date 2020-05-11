招名威控訴自己課堂上提到武漢肺炎，自稱中華民國的教授就被中原大學校方要求道歉，事後卻被發現不斷挑釁、歧視陸生 (圖／翻攝自招名威臉書)

中原大學生物科技系副教授招名威與民進黨立委何志偉今天(11日)召開記者會，痛批中原大學只要陸生不要尊嚴，踐踏國格，稱原因在於招名威在課堂上提到「武漢肺炎」，自稱「中華民國的教授」，竟因此被校方要求道歉。隨著逐字稿與上課影片曝光，風向也逐漸逆轉。對此中原大學校友、「亞洲統神」張嘉航在臉書PO文怒嗆招名威「你夠格做老師？」

張嘉航11日晚間在臉書PO文，表示「看看那個中原老師講什麼，先去看影片，那個樣子夠格做老師？」、「挑釁別人，還說什麼攝影機的對面那位，你到底要不要臉？」、「要你道歉還在那邊講什麼言下之意、心照不宣。你就是想說中國沒人權，那你直接講啊，演什麼，酸什麼」。

張嘉航表示，對岸喝了比較多毒奶、三聚氰胺，這是事實沒錯，但招名威直接點名「攝影機那位學生，就是你們怎樣」，根本就是被意識形態操控大腦，一個老師竟說出這種話。

張嘉航繼續痛批招名威，出了事情沒有勇氣承認，還跑去找立委哭哭中華民國主權，抓到教務長語病猛打，抹黑整個中原大學，自己將近1年沒在FB討論時事，但作為中原一份子忍無可忍。

張嘉航批評招名威，表示「今天場合是學校，教書是你的本分，搞什麼主權、意識形態，你政治系？真是可憐，不要把意識形態帶入校園」，直指招名威挑釁人道歉卻又在「塞弄」，若這麼不情願，就滾出中原大學「get out」。

文末張嘉航也批評部分媒體，下標題操弄意識形態、對立，實在可悲。不少網友大讚「公道伯回來啦」、「逆風發文帥呆啦」、「統神講話就是帥」、「終於有人說公道話了」、「身為中原一份子真的不能忍」、「就是個覺青教授還在假掰」、「要被1450出征囉，幫哭哭」，也有綠營支持者崩潰狂罵「過氣網紅蹭熱度」、「又出來炒話題」、「小丑做什麼秀」、「實況主就打遊戲，帶啥風向」。

(中時電子報)