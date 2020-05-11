受內政部命令解散清算的中華民國婦女聯合會11日舉辦「搶救婦聯會，公益向前行」活動，到立法院前集會抗議，由婦聯會主委雷倩和全體常委與支持群眾在大門口齊聲高喊「搶救婦聯會，公益向前行」後，向立法院?賢樓門口進發，現場參加人數估達數百人。

婦聯會表示，有50多個團體響應這次婦聯會的行動，包括民間社福團體，以及同樣受政黨法逼迫的政黨和政治團體。雷倩指出，這是一次以公民不服從精神發起的陳情請願活動，政黨法極端違憲，內政部4月27日發函下令解散171個政黨、42個政治團體，是中華民國民主憲政史上最黑暗的一天，該函更命各政黨與政治團體至遲今天要開始清算財產，是行政權無限上綱的惡例。

雷倩並以英文陳述，請國際關注台灣自由民主目前受到極端打壓的情形，呼籲立法委員們發揮撥亂反正的道德勇氣，修改違憲的政黨法。

到場立委包括林為洲、林奕華、吳斯懷、洪孟楷、翁重鈞、陳玉珍、葉毓蘭、廖國棟、賴士葆、蔣萬安等，肯定婦聯會的公益取向和貢獻，表示支持政黨法的修法，並由國民黨團總召林為洲接受陳情書。

此外，婦聯會在集會現場設立起一片歷史牆，以圖片說明過去婦聯會所做的種種貢獻，並把婦聯會捐建53,026戶軍宅中有命名記錄的283個眷村列名其上。

陳情結束後，雷倩主委和全體常委由律師團陪同轉往士林台北高等行政法院遞送聲請停止執行狀，期盼「司法護憲法、台灣向前行」，由司法捍衛小老百姓受憲法保障的權利。

520在即，雷倩呼籲即將再度宣誓就職的蔡英文總統，能夠傾聽人民的呼求，保障人民的憲法權利，以符合其「遵守憲法，盡忠職務，增進人民福利，保衛國家，無負國民付託」的誓言。

(工商 )