七等生透過親筆信說明與前衛出版社的爭議始末。（劉懷拙提供）

七等生期盼，前衛出版社能詳細說明版稅單據。（劉懷拙提供）

曾獲國家文藝獎的作家七等生，沉寂文壇多時，今日透過媒體刊登聲明稿，指在1993年收錄其作品、出版《台灣作家全集》的前衛出版社，積欠數十年版稅，引發外界譁然。前衛出版社也隨即發出聲明致歉，「種種因素導致疏漏處理本書版稅結款，難辭其咎、無可推諉。」

七等生長子劉懷拙表示，前衛出版社1990年聯繫父親，希望收錄父親已公開的作品在《台灣作家全集》中，並在合約明定，若書籍再版，出版社每年將依實際銷量結算版稅。但1993年出版書籍後，前衛出版社直至1996年才支付給父親第1、2刷的版稅，書籍至6刷期間，也並未再支付版稅。

劉懷拙透露，自己在今年3月代父親與前衛出版社負責人林文欽會面，4月收到前衛出版社寄來的支票，以9萬3750元支付第3刷至第6刷間的版稅及利息，不禁讓父親質疑金額依何數據而來，希望前衛出版社能提供單據，以此說明。

前衛出版社在聲明中回應，由於出版社創設時間久遠，期間經歷人事職務之調動，業務交接有所疏遺，加上出版社多次搬遷，電腦報表系統更新，種種因素導致疏漏處理本書版稅結款，難辭其咎、無可推諉，「在劉懷拙提出結清版稅之要求後，本社不但馬上積極處理版稅事宜，也多次向七等生、劉懷拙先生以口頭與正式信函表示歉意。無奈劉懷拙先生始終認為誠意不足，本社感到無限遺憾。」

關於版稅金額，前衛出版社表示，「原積欠版稅為七萬多元，另包含劉懷拙先生提出加計法定利息之請求。但劉先生過程中屢屢加碼，要求本社必須支付30萬元版稅及賠償金，並要求本社登報道歉，實已超出本社所能負荷。無奈之下，只能依法定之賠償利率支付版稅。」

現年81歲的七等生，本名為劉武雄，畢業於台北師範學院(現國立台北教育大學)，在60年代末以短篇小說《我愛黑眼珠》、《沙河悲歌》奠定文壇地位，以獨特的「散文體小說」聞名，作品普遍反映人性內在的掙扎衝突，曾獲國家文藝獎、吳三連文學獎，在2003年推出《七等生全集》後，宣布「封筆」，為創作生涯畫下休止符。

(中時 )