1998年1月31日，大陸江蘇發生一起兇殺案，一名年僅13歲女童，除夕前慘遭性侵並殺害，女童遺體半裸被丟棄在麥田裡，命案發生後，當時純樸的鄉村人心惶惶，即使警方成立專案小組調查，兇手22年來行蹤成謎，直到最近因為肺炎疫情關係破案。

22年前，江蘇警方接到民眾報案，表示在麥田裡發現一具下半身赤裸的女童遺體，經調查後確定是強姦殺人案，女童父母平常靠拾荒維生，案發當天請女兒幫忙看顧東西，兩人則外出拾荒，結果回來時發現女兒失蹤，再次得到消息時，已經天人永隔。

多年來案情陷入膠著，直到新冠肺炎疫情爆發，該區警察上月22日進行訪時，發現一名男子態度詭異，刻意逃避警察詢問，嗅出不對勁的警察，深入調查發現，男子長相神似22年前女童姦殺案的兇手，一番偵訊後突破兇手心防，終於坦承罪行。

懸宕多年的命案，兇手仍舊逃不過法網，當年參與辦案的老警察嘆心中大石終於放下，「22年過去，我頭髮都白了，案子一直沒有破，如今在我退休前，犯罪嫌疑人終於落網，我欠下的債終於還了」。

(中時電子報)