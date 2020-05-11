「殯葬天王」龍巖上繼上月大買台積電、大立光兩大天菜級龍頭股之後，日前轉戰美股，除敲進「股神」巴菲特，大手筆以新台幣3.05億餘元，買下波克夏．海瑟威54,900股後，今（11）日再度公告，斥資新台幣3.03億元，買進Google母公司Alphabet Inc.達8,110股，顯示龍巖布局游資資金，計劃從台股吃到全球龍頭股。

龍巖已現金爆表，逾110億元生前契約信託資金，且連年獲利，尤其自2013年起陸續買入彰銀、去年底全數出脫後，銀彈更是淹腳目。連月來，龍巖已陸續買下台積電3.08億元，共1,121張，以及大立光3.27億元，共77張，總計達6.35億元之後，美股龍頭股已儼然成為下一波龍巖吃貨的目標。

日前龍巖繼買下「股神」巴菲特的波克夏．海瑟威，達54,900股後，再度出手加碼美股，「新獵物」為Google母公司Alphabet Inc.，自3月20日至5月11日，已砸下3.03億元，吃下其普通股股票，總計達到8,110股，總交易金額達到1,006.50萬美元，約新台幣約3.03億元，累計持股比例為0.002％。

龍巖透露，日後不排除持續布局具有成長潛力的績優股，把資金作最有效的運用。

(工商 )