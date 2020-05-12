小朋友在戶外活動真的要注意「蟲蟲危機」！美國一名6歲小女孩就遭受到蟲蟲攻擊，當時，一隻跟菜豆一樣大的甲蟲（Black Cedar Beetle）飛進她的左淚管當中，甚至沿著她的眼球爬行；當下她向家人表示「眼睛有如灼燒般不適」，經緊急送醫後確認蟲子已經死亡，而她的眼睛則是產生膿液，最後蟲子被自體排出掉落，整個過程讓在場人員大喊不可思議。

這名叫做西比凱雅的女孩和家人住在密蘇里州，事發在4月28日的一個下午，一隻小甲蟲突然飛撲西比凱雅臉部，甚至意外飛入左有淚管內，當下她先是覺得眼球很癢，但她的母親克里斯（Kris Monk）只看到左眼出現一個紅點，也不以為意；沒想到在凌晨1點半左右，小女孩因為不停流淚醒來，同時向家長表示眼睛有灼燒感，這時克里斯再度檢查，發現一個像是蟲卵的「黑色的東西」在她左眼部位。

西比凱雅接著被送到住家附近的醫院，過程中，她的眼睛開始出現黃色膿液，大概在凌晨3點左右，她一度將眼睛閉上，等到再度張眼時，黑色甲蟲的屍體就這樣滑了出來，整個過程經過整整9個小時，當下，護士將蟲子接住還一邊喊出「我的天啊」！

小女孩因為不停流淚醒來，家長檢查發現「黑色的東西」在左眼部位，竟是一隻甲蟲。（圖／ Kris Monk FB）

醫生隨後為西比凱雅迫檢查了眼睛，確認眼球沒有受到損害後，才讓她出院回家。不過在當下，西比凱雅倒是迫不及待的想要看看這隻飛入她眼睛的甲蟲，甚至還幫它取名為「Todd」，她希望藉這次的經驗，讓她住一在戶外，時時時要預防遭遇「蟲蟲來襲 」。

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(中時電子報)