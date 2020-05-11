伊朗週日發生軍艦誤擊自己人事件，「賈瑪蘭」號（Jamaran）巡防艦試射C-802反艦飛彈，卻擊中「科納洛克」號（Konarak）後勤支援艦，造成19名水兵喪生。這起事故的細節仍不清楚，但是伊朗的後續新聞已出現「科納洛克」的慘狀，船的上層結構幾乎都被削平了。
The Drive報導，肇事艦「賈瑪蘭」號，是十年前服役的，屬於伊朗海軍最好的水面艦之一，主要打擊武器就是4聯裝的C-802飛彈，射程約100公里。
遭誤擊的「科納洛克」號，是1980年代購向荷蘭的後勤支援艦，全長47公尺，可以釋放無人機，在這次演習中，擔任拖拉靶船的工作，結果還沒有離開，就被賈瑪蘭號當成目標攻擊。
該艦被拖回港口時，仍冒著濃煙，船支已成半毀狀態，上層結構都已被破壞，是飛彈的動能以及爆炸破壞力造成的。
文章來源：Here's All That's Left Of Iranian Navy Ship Struck By Missile In Friendly Fire Tragedy (Updated)
(中時電子報)
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