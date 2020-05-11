美國聯邦調查局(FBI)和國土安全部(DHS)準備發出警告，聲稱為了快速研發新冠病毒疫苗和治療方法，中國大陸最尖端的駭客和間諜正在竊取美國的研究成果。目前各國都試圖在全球疫情大流行期間尋求優勢，相應的網路盜竊和攻擊也隨之激增，各國駭客相互攻擊其他國家網路，試圖獲取與疫情相關敏感資訊，已形成一場大混戰。

《紐約時報》報導說，十幾個國家已重新部署了軍事和情報駭客，盡可能收集其他國家對病毒的應對。據私人網路安全公司稱，就連韓國等美國盟友，以及通常並不以網路能力見長的越南等國，也突然將政府駭客的攻擊目標轉移到與病毒相關的資訊上。

報導引述即將發佈的公開警告草案稱，大陸正在「通過非法手段，尋求與疫苗、治療和檢測相關的高價值智慧財產權和公共衛生資料」，它關注的是網路盜竊和諸如研究人員與學生等「非傳統行為者」竊取數據的行動。

大陸外交部11日例行記者會上也有外媒就此提問，發言人趙立堅表示，中國是網路安全的堅定維護者，也是駭客攻擊的受害國，「我們歷來堅決反對並依法打擊一切形式的網路駭客攻擊行為。中國在新冠疫苗研究和治療方法方面均走在世界前列，任何人如果拿不出證據，一味誣陷造謠，是不道德的。」

美國現任和前任官員說，對大陸的國家駭客團隊提出具體指控，屬於一項全面威懾戰略的一部分，美國網路司令部(U.S. Cyber Command)和國家安全局(National Security Agency)也參與其中。而根據美國川普總統近兩年前授予的權力，他們可以深入大陸和其他國家的網路，發起相應反擊。該行動與18個月前他們打擊試圖干預2018年中期選舉的俄羅斯情報組織行動類似。

美國國家網路安全和基礎設施安全局(Cybersecurity and Infrastructure Security Agency)局長克雷布斯(Christopher Krebs)說，大陸在網路空間長期以來的不良行為有案可查，他們會追蹤參與應對新冠病毒大流行的關鍵組織，這並不讓人感到意外。

報導說，一周前美英兩國聯合發出警告，稱「醫療機構、製藥公司、學術界、醫學研究機構和地方政府」已成為網路攻擊目標，雖然未具體指明攻擊來源國家或目標，但這樣的措辭通常是用來描述俄羅斯、大陸、伊朗和朝鮮這些最活躍的網路操縱者的。

安全專家表示，儘管大陸駭客發起了大量攻擊，希望在新冠病毒疫苗乃至有效療法的競爭中佔據優勢，但大陸並非唯一試圖利用這種病毒的國家。伊朗駭客被發現試圖進入瑞德西韋的製造商吉利德(Gilead)的電腦，越南駭客則攻擊了大陸參與防疫工作的官員，韓國的駭客把目標對準世界衛生組織和朝鮮、日本及美國的官員。這些攻擊似乎是為了侵入電子郵件帳戶，廣泛收集關於遏制病毒和治療方面的情報。許多人形容這是一場混戰，甚至還蔓延到了網路能力尚不發達的國家。

(中時電子報)