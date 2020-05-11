萬元紓困之亂時間表。（圖／引自羅智強臉書）

行政院長蘇貞昌妤5月4日宣布對於若是發放1萬元紓困金，且一開始院說「快速收件，中央審核，地方免責」，新北市遵照中央辦理，過濾3分之1後，將9千餘件紓困申請送至衛服部。

後來衛福部又說明「地方快速收件以外，地方能審就要審」，並指中央有最終審核權，審核還是在地方，

隨後新北市政府表示，尊重中央，收回自審，並已發放420份紓困金。沒想到衛服部又說，中央已經審查6千餘件，對此新北市澄清，中央指示輸入資料，尚未做審查。

台北市議員羅智強諷刺，「有功蘇爽，打破侯賠」！他說，堅持不聽勸、不肯普發現金要搞出複雜無比的「萬元紓困」的是蘇貞昌；説「地方送件，中央審查」的也是蘇貞昌；現在出包了，就動員1450圍攻侯友宜，這就是民進黨套路：「有功蘇爽，打破侯賠」！

而1450是如何稱職的舔朝廷、打在野呢？羅智強引用網友神揭露了「五步大絕」：

第一步

不具名員工ptt發文

第二步

側翼粉專開始依據不具名員工發文製作圖文

第三步

無數側翼粉專開始同步轉發

第四步

各種政論 新聞同步討論

第五步

新聞再被丟回來ptt

無限發文 無限回文

然後大家看到的就是最後一步大量資訊洗腦

至此完整的不管你是在fb ptt 都會被蟑螂的圖文資訊給灌飽飽

羅智強感嘆，一個「不具名」的衛福部小編，就可以讓1450吃飽吃滿，網軍治國，民進黨真的是一級棒！

(中時電子報)