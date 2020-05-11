新冠肺炎造成全球輪胎需求銳減，全球最大輪胎製造商普利司通（Bridgestone）第一季淨利暴跌65％，降至194.7億日圓（約1.83億美元），遠遠不如市場預估的406.7億日圓。該季營收年減11％至7,522.3億日圓，亦遜於市場預期。

(工商 )