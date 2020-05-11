新冠肺炎疫情重創美國經濟，近期出爐的部分經濟數據甚至出現大蕭條以來最慘紀錄，然而與美國本土經濟關聯性高的小型股，近月表現卻格外強勁，漲幅超越大盤。

美國小型股指標羅素2000指數過去一個月強彈12％，同期標普500指數漲幅僅6.5％。近期重拾上漲力道的美國小型股遍及各個產業，從語言軟體公司Rosetta Stone（漲幅21％），到國防承包商AeroVironment（漲幅11％），再到連鎖餐廳業者Bloomin' Brands（漲幅46％）。

美國小型股自2018年觸頂後，過去十年來大多時候表現一直不如大型股，因此小型股這波漲勢格外令人關注。

聯準會（Fed）和美國政府竭盡所能援助受疫情重創的經濟，推升投資人信心，帶動近期股市反彈。自新冠肺炎疫情入侵美國以來，聯準會宣布多次緊急降息，美國指標利率現在降至歷史新低水準，而且國會通過逾3兆美元的振興經濟方案，援助美國消費者和企業。

除此之外，投資人進市場撿便宜，亦是推動股市近來上漲的原因之一。費城葛蘭米德信託投資公司（Glenmede Trust）私人財富部門投資長普萊德（Jason Pride），建議客戶加碼股票，特別是小型股。

普萊德表示，小型股先前經歷沈重賣壓，如今股價相當便宜。小型股雖然承受業務壓力，但一旦經濟復甦，預料將有可觀的漲勢。

值得一提的是，即便近來小型股強勁反彈，但羅素2000指數自2020年開春以來仍然下挫20％，同期標普500指數跌幅僅9.3％。

普萊德指出，每位投資人都明白第二季的經濟數據將會更糟，股市現在反映的是預期2021年初市況將重返正軌。

(工商 )