基於油元收入銳減和新冠肺炎引發經濟嚴重衰退，沙烏地阿拉伯自7月1日起將加值稅調漲三倍至15％，且2018年開始發放的生活費津貼，將於6月起暫緩發放，以維持國家財政。

根據沙國官方聲明顯示，「加值稅自7月1日起將由5％調漲至15％，生活費津貼將自6月1日起將暫緩發放。」

沙國財長賈丹（Mohammed al-Jadaan）在聲明稿中指出：「這些是痛苦但必要的措施，以維持中長期財政穩定，和對抗前所未見的新冠肺炎危機。」

賈丹表示，非石油收入受到經濟活動停擺衝擊，醫療保健相關開銷和刺激經濟計畫，造成政府支出躥揚。這些挑戰削減國家收入，加重公共財政壓力，故需要削減支出來支援財政。

儘管沙國致力推行經濟改革，但依然倚重石油收入。布蘭特期油目前降至每桶30美元左右，遠遠低於沙國維持預算平衡的價位。油價崩跌使得全球最大石油出口國沙國油元收入銳減，沙國第一季出現90億美元預算赤字。

此外，防止新冠肺炎擴散的措施造成商業活動急凍，同時限制沙國王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）經濟改革計畫的規模和執行速度。國際貨幣基金（IMF）預估，波斯灣六大產油國2020年將陷入經濟衰退。

沙國第一季油元收入年減24％，降至340億美元，讓整體政府收入萎縮22％。沙國央行3月外匯存底萎幅創下至少20年來最大，降至2011年以來最低水準。

信評機構穆迪預估，到了2021年底，沙國的外匯存底將跌破3,750億美元，相較於2019年底的4,880億美元。

根據聲明稿顯示，沙國政府已取消或暫緩部分政府機構的資本支出計畫，並降低部分「願景2030」經濟改革計畫的經費。

(工商 )