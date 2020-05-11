台鐵楊梅區間車傳死傷意外 民眾闖軌道遭撞身亡 23:212020/05/11 中時電子報 黃瀞儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖為埔心車站資料照(圖/中時資料庫/楊明峰攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵11日晚間10點08分發生死亡意外，2254次區間車行駛至楊梅車站至埔心車站間，一名行人入侵軌道，該車次及各次開往南下/北上列車出現延誤。 台鐵臉書消息（圖/取自交通部臺灣鐵路管理局TRA） 台鐵表示，2254次區間車(嘉義開往基隆，區間車)，行經楊梅－埔心間西正線74公里+250公尺處，一位民眾突然入侵火車行駛路線，當場遭撞擊死亡。目前以東正線單線行車，已通知警方處理，至於旅客由1282次現場接駁。 (中時電子報) #台鐵 #楊梅 #區間車 #2254 #闖入 #軌道 #平交道 #火車 #延誤 #埔心車站 也許您會感興趣 推薦閱讀 269旅黃姓中尉解剖 掌心有字 無「刀血龜」 17:332020/05/11 社會 全球最恐怖植物 輕鬆吸食整隻羊 19:562020/05/11 社會 將女友剁成肉醬沖馬桶 男拔下牙齒掛脖子 21:282020/05/11 社會 高雄馬路驚見爆裂物 警方疏散居民拆開傻眼 22:222020/05/11 社會 少女半裸棄屍懸宕22年終破 老警嘆一句話 22:592020/05/11 社會 社會熱門新聞 21歲軍人開凌志 濱海公路撞重機男女 後座女乘客噴飛亡 身分曝光竟是… - 社會 白襯衫下面全空！長髮女IKEA野裸片網瘋傳 - 社會 北宜驚見「渾圓雪白」美臀 男司機全拒絕超車！ - 社會 社會10點檔》研究生狠斬差16歲姐弟戀 轟爆女師頭棄屍荒野 - 社會 全球最恐怖植物 輕鬆吸食整隻羊 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。