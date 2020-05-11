台鐵11日晚間10點08分發生死亡意外，2254次區間車行駛至楊梅車站至埔心車站間，一名行人入侵軌道，該車次及各次開往南下/北上列車出現延誤。

台鐵臉書消息（圖/取自交通部臺灣鐵路管理局TRA）

台鐵表示，2254次區間車(嘉義開往基隆，區間車)，行經楊梅－埔心間西正線74公里+250公尺處，一位民眾突然入侵火車行駛路線，當場遭撞擊死亡。目前以東正線單線行車，已通知警方處理，至於旅客由1282次現場接駁。

(中時電子報)