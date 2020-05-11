中原大學副教授招名威出面指控校方要求老師在課堂上道歉，原因來自他在上課時提到「武漢肺炎」以及「我是中華民國教授」等字眼，引起陸生不滿。因為這風波，讓許多人開始好奇招名威的背景，他的「毒理之路」其實來自大學一場食物中毒。

在中原大學擔任副教授的招名威獲得美國毒理學家資格DABT認證，這項DABT的資格目前台灣只有4個人獲得認證，取得極為不易。

人人稱羨的學經歷，背後得來的過程卻讓人跌破眼鏡，竟然是因為當年因為愛玩，和毒理學結下不解之緣。《大紀元》報導，招名威回憶起大一時，因為颱風天被困在學校宿舍內，他也和同學顧著打電玩忘了吃飯。

招名威與同學玩到肚子餓才想到去福利社去買三明治，還邊吃邊打電玩，不久有同學喊肚子痛，甚至一個接一個人的肚子都劇烈絞痛，32個學生被急送慈濟醫院就醫。

招名威經過這次食物中毒，短短10日內就瘦了10公斤，最後檢驗結果發現原來是三明治中含有沙門氏桿菌，才讓招名威有了這個難忘的「中鏢」經驗。不過，也因此讓招名威對毒物產生興趣，花了2、3個月隔年轉學考進台大農化系，之後更是遠赴美國攻讀毒物學博士，還投入空汙研究，因緣際會，後來成為毒理醫學專家。

(中時電子報)