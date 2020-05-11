對於中原大學老師招名威上課時，拿毒奶粉、新冠肺炎開對岸玩笑，還挑釁地說，「就是在說你們。」網友痛批，歧視就是歧視，被檢舉的一點也不無辜。

對於中原大學老師招名威上課爭議，中原大學校方表示，中原大學為中華民國之大學，所聘任之老師皆受中華民國之保障，校方從未禁止老師在課堂上提及中華民國。

嗣後招名威的爭議上課內容影片曝光，被指出有以下爭議：

一，招名威教授於講述氨基酸氮含量檢測時，表示檢測有可能作假，並以三聚氰胺的毒奶粉

事件為例，向在座同學表示，「在座的可能吃的很少」，並對透過遠端教學上課的大陸學生表示：「可能透過攝影機的另外一個的一些同學吃得比較多一點，對岸，你知道嗎，就是在講你們」。

二，招名威教授表示：「所以你覺得武漢只死、只死1萬多人，怎麼可能，對，就是在講你們。」

有網友在其臉書粉絲頁《文翔政論》指出，招名威老師被檢舉的一點也不無辜。

《文翔政論》表示，招老師只講了部分事實，卻刻意隱瞞了自己用嘻笑方式調侃對岸，在課堂上公然歧視大陸人，還歧視黑人。

影片中清楚看到，他拿毒奶粉、新肺炎開對岸玩笑，嘲笑大陸人吃蝙蝠、吃野味，還挑釁地說，「就是在說你們。」在課堂上不僅調侃大陸人，還嘲笑黑人跟中南美人。

《文翔政論》鏗鏘有力強調，歧視沒有因為對象是誰而有正當性，歧視就是歧視，不會因為中國大陸對我們有敵意，所以歧視就是對的。如果把歧視當成一種愛國行為，那其實就是納粹法西斯。

(中時電子報)