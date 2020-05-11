武漢東西湖區長青街三民社區現6例新增病例，社區進行全面清毒。感染風險等級由低上調至中風險。（圖／新華社）

大陸新冠肺炎疫情緩和之際，官方對疫情防控轉向「外防輸入、內防反彈」，不僅數日內出現了東北黑龍江與的輸入性疫情，吉林省也出現來源不明的群聚感染，疫情風暴中心的武漢市10日出現一個多月來首例確診後，11日再出現同社區5例確診，該社區基層官員張宇新為此遭武漢市以「封控不力」為由，火速免職。

《多維新聞》引述武漢市東西湖區政府官網消息稱，因長青街三民社區封控管理不力，近日出現多起新冠肺炎確診病例，中共東西湖區委決定，免去張宇新中共東西湖區委長青街工委書記、委員職務。

報導說，武漢市衛健委近日通報，5月10日該社區有一名確診，11日又新增5例確診，連2日共出現6例。

武漢市衛健委通報顯示，打破多日武漢0確診的患者為一名89歲的男性高某某，住東西湖區長青街三民社區。該患者曾於3月17日出現發熱、發冷等症狀，在家吃藥10天後症狀消失，未就醫，4月15日患者出現食欲不佳、精神不佳症狀。5月7日核酸檢測結果顯示為陽性，血清抗體顯示IgG陽性，9日經複查抗體結果為陽性後認定為新冠肺炎確診病例。

通報稱，這位高姓市民檢測結果確認後，當日即對該社區居民進行核酸檢測排查，篩查發現5名無症狀感染者，立即對重點人群和密切接觸者實行集中隔離和核酸檢測。在該疫情通報發佈幾小時後，當地官員張宇新即因管控不力遭到免職。

報導引述通報指出，高姓患者居住社區曾有20例確診病例，經組織專家對各種因素排查分析，其病因應主要來源於既往社區感染。

而由於武漢出現新增確診病例，湖北省新冠肺炎疫情防控指揮部已將武漢市東西湖區風險等級由低調整為中風險。

(中時電子報)