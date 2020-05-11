2019年小馮小魏事件，在論壇PTT 鬧的沸沸揚揚，網友稱為「魏馮石」事件，而正妹小馮考上台大醫學系，不少網友分享上大學後的小馮，越變越漂亮，少了學生時期的稚氣，增添不少成熟女人味，最近有網友發現，小馮還有一項厲害的才能！

網友在PTT上分享小馮instagram上的一張照片，表示小馮「是不是很會畫畫」，照片中小馮寫道「吃海鮮吃到墨魚墨囊，突發奇想畫了一隻馬發現很好玩，就又畫了一個大的」，小馮用餐桌上的墨囊、醬油畫出一頭老虎，逼真又細膩的模樣，大票網友驚呼「美術天分太強大」。

僅用餐具、食物就畫出唯妙唯肖的老虎，不禁讓人讚嘆小馮除了會念書，藝術天分更是驚人，「好像有點強」、「小馮超厲害」、「這我給100分」、「太強了吧」、「棋琴書畫樣樣精通」、「不愧是才女」、「八卦版女神」。

至於繪畫天分，曾經與小馮同高中的網友透露，她的水墨畫真的很強，國中時曾得過創意美術競賽獎，而且是高雄第一，表示小馮很愛畫畫，「超有天賦的那種」，高中時包辦設計班服、露營隊服，相當有才華。

(中時電子報)