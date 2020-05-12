韓國職棒回歸 運彩全力開盤

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(陳威成攝)

韓國職棒(Korea Baseball Organization,KBO)例行賽 5/5正式開打，接續在中華職棒之後成為全球第2個開打的職業棒球聯盟，台灣運彩也會全力開盤，希望大家會喜歡。

韓國職棒球隊簡介。(台灣運彩提供)

韓國職棒總共有10支球隊，分屬在8個不同城市，在首爾的有3個隊伍，分別是 斗山熊（Doosan Bears）、LG雙子（LG Twins）以及培證英雄（Kiwoom Heroes），其餘7個隊伍分別是仁川的SK飛龍（SK Wyverns）、大田的韓華老鷹（Hanwha Eagles）、光州的起亞老虎（Kia Tigers）、大邱的三星獅（Samsung Lions）、釜山的樂天巨人（Lotte Giants）、尚慶南道的NC恐龍（NC Dinos）以及京畿道的KT巫師（kt wiz）。

韓國職棒賽制。(台灣運彩提供)

韓職例行賽每隊須與其他9隊各進行16場共144場(9X16=144)比賽，戰績前5名晉級季後賽。季後賽採4輪制，先進行1輪的外卡賽，由例行賽第4名和第5名進行2戰2勝制（第4名球隊保送1勝）勝隊晉級；接著進行2輪的挑戰賽每輪5戰3勝(今年因疫情縮短為3戰2勝)，由外卡勝隊挑戰第3名，勝隊再向上挑戰第2名，勝隊再與例行賽第1名進行7戰4勝的總冠軍賽。

季中的明星賽採「東西軍對抗制」，東軍由斗山熊、SK飛龍、樂天巨人、三星獅以及KT巫師等5隊球員組成，西軍則由起亞老虎、韓華老鷹、培證英雄、LG雙子以及NC恐龍等5隊球員組成，但今年因賽程緊湊取消乙次。

韓國職棒2019球季例行賽戰績統計。(台灣運彩提供)

從2019年韓職棒例行賽戰績表現來看，斗山熊、培證英雄以及SK飛龍戰績佳，勝率都6成以上，屬於前段班；至於起亞老虎、三星獅、韓華老鷹以及樂天巨人勝率都低於4成4，戰績較差，屬於後段班，大家在觀戰及投注的時候，可以多注意一下，特別是前段班的隊伍對上後段班時，強弱懸殊的情形，會影響「不讓分」及「讓分」玩法的投注選擇及結果。

當然消費者最喜愛的「場中投注」台灣運彩也會盡可能來提供，希望大家可以歡喜看棒球，平安度過這段期間，也能中大獎。

(中時電子報)