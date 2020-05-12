生活中有許多問題，讓你不知該如何解決嗎？還是人生中，總會遇到難以抉擇的時刻嗎？解決各種煩惱，就應該收看5/11起，周一至周五每晚23:00播出的《地球人請回答》，由夢幻主持組合──胡瓜、小禎父女檔，為你排解憂愁，正能量笑看人生。

《地球人請回答》是一檔結合大數據分析以及現場互動調查的綜藝節目，每集都會邀請12星座各2男2女素人來賓和2位藝人來賓，從性別、個性還有其他角度來探討生活中的大小事，從節目中可以看到在面對和處理問題時，不同星座的人會產生截然不同的反應，例如像雙子男處理問題的方式，可能讓巨蟹女看傻了眼；或是像獅子女對事物的看法，金牛男完全無法苟同等情況，諸如此類議題探討，讓節目不僅提供實用的資訊，還相當富有娛樂性。

《地球人請回答》最大的亮點，當然就是瓜哥與小禎這對夢幻父女檔主持人了，對於首次搭檔，瓜哥相當肯定女兒小禎的主持功力，「主持沒有什麼技巧，而是靠自己的感受，其中最主要的就是『真誠』，小禎是個非常真誠、不做作的人，希望可以跟她擦出火花，為觀眾朋友帶來歡笑。」而小禎也談到跟爸爸合作的感想「能夠在『綜藝天王』身邊觀摩學習感到很興奮，不過也跟其他主持搭檔一樣需要磨合，該如何從旁協助以及抓住發言的節奏等等，當然因為是父女，所以磨合期比較短」，她也笑稱將會維持一貫嗆辣直接的主持風格：「因為嗆辣直接已經在血液裡了！」

為了籌備《地球人請回答》，製作單位費了相當大的心思，目前已預先錄製了幾集節目，瓜哥表示「前面一到三集還在進行主持人間的磨合，到了五集以後則在與導播、場記還有現場每一位工作人員的磨合，只有大家合作無間，才能製作出一檔好的節目。」他們在每一集錄影結束的當天，也會開會開到半夜十二點，討論哪邊做得好，哪邊還有改進的空間，「不斷檢討，節目才會持續進步。」

(《地球人請回答》在周一至周五晚間11點播出，紓解你一整天的壓力/中天綜合台提供)

結束一整天的工作，是否覺得身心俱疲，只想癱在沙發上放空地轉著電視頻道呢？不妨在周一至周五晚間十一點，鎖定中天綜合台，觀賞由胡瓜、小禎主持的《地球人請回答》，利用開懷大笑，紓解一整天的壓力吧！

(中時電子報)