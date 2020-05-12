現代人對於手機相當倚賴，幾乎是只有睡覺才會脫離手機。不過，並不是每個場景下，手機都能與你自由同在，完美發揮實力。如果你也期待透過周邊擴大手機的影響力，來看看有那些適合用於第二代iPhone SE的專屬周邊，讓你放大手機的POWER！

一、 Moshi／新iPhone SE自行車車架(biking kit)

對於自行車車友來說，一邊騎車一邊用手機是在危險不過的事情。不過，如果搭配一個輕巧、穩固的自行車手機架，就另當別論了。新iPhone SE螢幕尺寸升級4.7吋，機身與iPhone 8相當，讓它可以支援眾多先前為iPhone 8/iPhone 7而設計的周邊，Moshi Biking kit就是其中一例。

包裝中的 Handlebar Mount 自行車手機支架採用手動鎖扣的方式，可以輕鬆將手機架鎖在自行車龍頭手把的位置，並且手機架可以自行旋轉，讓手機呈現橫向或直向的瀏覽方式。Biking kit特別還包含了可搭配的Moshi Endura 組合式防震保護殼，讓你可以在停車時快速不費力的取下手機；另一方面，需要架在腳踏車上時，也可以一秒扣上。搭配Moshi biking kit，騎車時就能自由享受音樂、導航等各項手機功能，不漏接任何重要資訊！

Moshi自行車車架(右)與搭配的Moshi Endura 組合式防震保護殼。(黃慧雯攝)

Moshi自行車車架(右)與搭配的Moshi Endura 組合式防震保護殼組合狀態。(黃慧雯攝)

二、 Moshi／新iPhone SE背夾(clip mount)

Moshi clip mount背夾，透過夾子就可夾扣在背包、腰袋等位置，搭配Moshi Endura 組合式防震保護殼，就能輕鬆使用。對工作上經常需要外出的朋友來說，手持手機不僅有時候容易忙碌到忘記，有時也會不小心讓手機脫手而出， Endura 組合式防震保護殼外加背夾的設計，讓你可以在有必要時解放雙手，完成其他任務，也是十分便利的組合。

新iPhone SE使用Moshi Endura 組合式防震保護殼後，便可搭配Moshi背夾(clip mount)使用。(黃慧雯攝)

新iPhone SE使用Moshi Endura 組合式防震保護殼後，便可搭配Moshi背夾(clip mount)使用。單用也可作為手機支架，用途很廣。(黃慧雯攝)

三、 bitplay／AllClip Mini+與HD鏡頭

因應疫情，不少人都頻繁的利用視訊服務來掌握共識或是與朋友交流感情，這時候如果手在視訊過程還要一直持拿手機，也是不小的負擔。這時候，搭配bitplay多角度雙用腳架，以及AllClip Mini輕便通用夾具與外接鏡頭，就能讓手機攝影力瞬間升級！拍出美美的你。

AllClip是原本專為iPhone設計手機殼的bitplay推出能適用於各種手機品牌的鏡頭夾具(需要搭配bitplay外接鏡頭)。相對於AllClip需要左右夾住手機的設計，AllClip Mini採用單側夾具的設計，更容易使用。能更快速的用於手機前、後鏡頭頭，無限制地發揮手機攝影力，架設在多角度雙用腳架上，就可以輕鬆開啟視訊跟朋友暢聊，搭配HD鏡頭就能多人共聊，聊多久都手不酸無負擔！

bitplay AllClip Mini+HD鏡頭組與bitplay多角度雙用腳架。(黃慧雯攝)

bitplay AllClip Mini+HD鏡頭組內有專屬攜帶包。(黃慧雯攝)

bitplay AllClip Mini輕便通用夾具與HD廣角鏡頭。(黃慧雯攝)

bitplay AllClip Mini輕便通用夾具與HD廣角鏡頭(在iPhone 11 Pro Max上為例)。(黃慧雯攝)

若對於bitplay AllClip通用鏡頭夾(可適用於Android手機)或是iPhone專屬的SNAP!保護殼，或是Moshi自行車車架、背夾感興趣，可請前往兩大品牌的官網選購，或者在電商平台也可搜尋得到。5/6-5/20期間，bitplay官網正在進行 11週年品牌週限時優惠，新品AirPods Pro機能耳機套9折，全品項85折，精選配件75折起，可前往參考。

(科技)