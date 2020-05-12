在台灣夏天最夯的水果就是芒果，深為資深手搖飲控，絕對少不了天天來杯「芒果飲品」。

是的，今年不免俗的各家手搖飲料店爭相推出芒果飲品。吃芒果可以滋潤美化肌膚，大量的纖維還可以促進排便，喝芒果飲品可以消暑解熱氣！

芒果手搖飲品盲測 誰與爭鋒

首先登場的是全家萬年不敗的「芒果冰茶」，深入大街小巷的便利商店，轉個彎就可以買到，真是非常方便。喝起來非常清甜，不但有芒果的香氣還有淡淡的茶香，飯後來一杯真是清心又解膩。保全大哥推薦：「你想要喝清香的芒果飲料就是這個。」

典雅紅茶搭配芒果香氣的芒果冰茶，涮嘴又爽口，讓人一口又一口停不下來。

第二位選手是大苑子重磅「4倍愛文芒果冰沙」，超人氣強勢回歸。明明愛文芒果5月才到產季，怎麼會有這麼多的量可以做到4倍呢？你一定也有這樣的疑問吧。那是因為跟台灣小農契作水果，大苑子更擅長將各種水果打造出全新飲品，這次採用屏東枋山、枋寮的在欉紅愛文芒果，香氣十足，一入口便是滿滿濃郁的愛文芒果香，佐以沁涼心脾的冰沙。

覺得每杯都很無聊的帥哥，只傾心於「天然芒果味」的4倍愛文芒果冰沙。

第三位選手是無時無刻都大排長龍的麻古茶坊，芝芝系列每每推出必定深植人心，一定要去朝聖一番，近期不但去年超人氣打卡飲料楊枝甘露2.0版本回歸，超狂的芝芝系列再一發，首度推出「芝芝芒果果粒」，濃濃起司香氣的芝芝奶蓋，香濃打成冰沙的自然熟成愛文芒果，加入自製的茉莉茶凍，喜歡多層次口感的你絕對會愛上。

像是美食評論家的同事，品嘗芝芝芒果果粒時覺得像是有奶味的芒果冰沙。

第四位選手是有台灣水果茶之稱的一芳，今年同步推出愛文芒果西米露和「愛文芒果水果茶」。來自屏東枋山的愛文品種，果實飽滿，整顆新鮮愛文芒果鮮榨果汁，再搭配百香果、蘋果、柳橙和經典的水果茶，每一口都是濃郁的芒果和茶香。

超真實盲測後，大家最喜歡的是大苑子「4倍愛文芒果冰沙」。那麼多芒果手搖飲，小編們先嘗鮮一番，今天下班就直接手刀衝向最符合你口味的手搖飲料店，拿下你心目中的第一名吧！

(中時電子報)